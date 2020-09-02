لافروف يكشف معلومات مؤكدة حول أعمال مزعزعة لاستقرار بيلاروس

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تمتلك معلومات مؤكدة حول أعمال لزعزعة استقرار بيلاروس يتم تنفيذها من أراضي أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكيه في موسكو اليوم: هذه المعلومات تخص وجود نحو 200 عنصر متطرف في بيلاروس تم إعدادهم وتدريبهم في أوكرانيا، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الأجهزة المختصة مع هؤلاء.

ولفت لافروف إلى أن بيلاروس تواجه خطر زعزعة الاستقرار لأول مرة ويجري ذلك بتدخل خارجي حثيث، مضيفاً: ندين الضغط الذي يحاول عدد من الدول الأجنبية أن يمارسه حالياً على السلطات الشرعية في بيلاروس بالتوازي مع دعمه المعارضة علناً.

ورفض لافروف محاولات تدويل أحداث بيلاروس مؤكداً أن موسكو ومينسك لا تعتزمان مناقشة الوضع في بيلاروس في المحافل الدولية كما أن بلاده ستعمل بـ “حزم” لمنع أي محاولات لتنفيذ الاستفزازات ضد مينسك من الخارج، وقال: عندما يسعى أولئك الذين يحاولون زعزعة الوضع في بيلاروس والذين حاولوا على مدى سنوات عدة ومن خلال المغازلة الخرقاء لمينسك فصل بيلاروس عن روسيا وتقويض أسس دولة الاتحاد سنرد عليهم بشكل مناسب وبكل حزم.

وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال محادثة هاتفية جرت بينهما مؤخراً استعدادهما المتبادل لتعزيز التحالف بين البلدين، فيما كشف لوكاشينكو مؤخراً أن الولايات المتحدة هي من تقف وراء تخطيط وتنفيذ الاضطرابات في بلاده بينما يمتثل الأوروبيون لأوامرها.

طباعة