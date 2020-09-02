تربية الدواجن منزلياً تحقق وفراً سنوياً ١٢٠ ألف ليرة

السويداء - طلال الكفيري

بعد أن شهد سوق البيض تحليقاً غير مسبوق في الأسعار، وخاصة بعد أن تجاوز سعر الصحن الواحد ٥٠٠٠ ليرة، بدأت الأسر الريفية على ساحة محافظة السويداء تعد العدة للعودة إلى تربية الدواجن البلدية.

وأشار عدد من المربين لـ”تشرين” إلى أن تربية الدجاج المنزلي عادت إلى الواجهة من جديد هذه الأيام بعد غياب دام سنوات.

وأضاف المربون إن لتربية الدواجن شقين, الأول للإفلات من نار أسعار البيض المشتعل لدى السوق المحلية والذي بات غير مقدور عليه، أما الشق الثاني فهو تحقيق إيراد مالي ربحي للمربي وخاصة بعد أن وصل سعر البيضة الواحدة إلى ١٧٥ ليرة. فالمتتبع لواقع تربية الدواجن في الآونة الأخيرة يلاحظ أن بعض الأسر استبدلت قن الدجاج بمزرعة صغيرة لتربية الطيور البلدية.

مدير عام منشأة دواجن السويداء الدكتور طلعت النمر وفيما يخص تربية الدواجن منزلياً أوضح لـ”تشرين” أن اقتناء عشر دجاجات بلدية سيكون له تأثير إيجابي على الأسرة، فلو افترضنا أن إنتاج هذه الدجاجات العشر وسطياً في اليوم هو/٦/ بيضات، وهذا يعني إنتاجها الشهري ١٨٠ بيضة أي ستة صحون بيض، ولنفترض أن احتياج الأسرة الواحدة من البيض شهرياً هو صحنان، فهذا يعني أن هناك وفراً مالياً سنوياً لهذه الأسرة يبلغ حوالي ١٢٠ ألف ليرة. ليبقى لدى الأسرة أربعة صحون, من المؤكد سيقوم رب الأسرة ببيعها وبذلك تحقق هذه الأسرة إيراداً مالياً سنوياً لها يبلغ حوالي ٢٤٠ ألف ليرة.

وأضاف: إن تربية الدواجن المنزلية لا ترهق ميزانية المربي على الإطلاق، وخاصة فيما يخص الأعلاف لكون غذاء الدجاج المنزلي من بقايا الطعام ومن الحواكير المزروعة بالمحاصيل العلفية والحقلية، وبالفعل باتت تشهد أرياف المحافظة مؤخراً إقبالاً لافتاً على تربية الدواجن.

طباعة