درويش: الحر سبب زيادة تقنين الكهرباء

دمشق- مايا حرفوش

أكد مديرعام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء الدكتور بسام درويش بأن الحاجة إلى الكهرباء قد ازدادت نتيجة لموجة الحر التي نشهدها، وتالياً زيادة الضغط على الطلب ومع محدودية الكميات المتاحة اضطررنا إلى زيادة ساعات التقنين الكهربائي.

وأشار درويش إلى أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي مرتبط بالمدخل الأساسي في عملية إنتاج الكهرباء وهو الغاز علماً بأن كمياته محدودة ولا تكفي لتلبية حاجات المواطنين حتى في فصلي الربيع والخريف، لافتاً إلى أن المؤسسة تبذل جهوداً كبيرة للعمل على توزيع كميات الغاز المتاحة بشكل متساوٍ على جميع المحافظات.

ونوه درويش إلى أنه ليس هناك بالإمكان تحديد ساعات قطع الكهرباء في الفترة الصباحية وإلغائه في فترات الليل لأن هناك عدداً كبيراً من المنشآت الحيوية والمعامل والمؤسسات التجارية تعتمد على الكهرباء في عملها.

وتوقع مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تحسن الواقع الكهربائي في الفترة المقبلة ولاسيما بعد دخول آبار جديدة من النفط إلى الخدمة.

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