تجدد الاحتجاجات في بيروت

تجددت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وحاول المتظاهرون اقتحام مقر مجلس النواب.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين حاولوا الدخول إلى مجلس النواب إلا أن القوى الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع لإبعادهم عن مداخل المجلس ومنع قيامهم بأعمال تكسير وتحطيم الأملاك العامة.

كما أقدم عدد من المحتجين على رشق مبنى مجلس النواب والقوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات خلال محاولتها التقدم نحوهم بهدف تفريقهم.

إلى ذلك أعلن الجيش اللبناني اتخاذ تدابير إضافية في محيط ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت حيث عمل على قطع بعض الطرق منعا لازياد أعمال الشغب ودقق بهويات المارة حيث عاد الهدوء إلى المنطقة.

كذلك أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنه تم نقل عدد من الجرحى إلى المشافي في حين تم إسعاف 20 مصابا في المكان.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات تطالب بمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.

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