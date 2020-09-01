عالمياً.. أكثر من 858 ألف بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 858 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن عن ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر الذي يشغله فريق دولي من الخبراء والمطورين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 25816054 والوفيات إلى 858214 فيما تعافى حتى الآن من المرض 18076380 شخصاً.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضرراً من حيث الإصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا بتسجيلها 188634 حالة وفاة من أصل 6247108 إصابات تليها البرازيل مع تسجيل 121727 حالة وفاة من أصل 3919452 إصابة ثم الهند بتسجيلها 66460 وفاة من أصل 3766108 إصابات.

طباعة