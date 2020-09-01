الشرطة الأوكرانية تعتقل شخصاً للاشتباه بحيازته قنبلة

اعتقلت الشرطة الأوكرانية اليوم رجلاً للاشتباه بحيازته قنبلة يدوية بالقرب من مقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشرطة قولها في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم “اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلاً بحوزته قنبلة يدوية في الحي الحكومي بالعاصمة بجانب مقر الرئيس الأوكراني” موضحاً أن المشتبه به من مواليد عام 1966 جرى اقتياده إلى أحد أقسام الشرطة في العاصمة بعد ضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لفحصه.

وكان الرجل اعتقل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا حيث مقر الرئاسة الأوكرانية.

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