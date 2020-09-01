اختتمت لجنةُ مناقشة الدستور، وبمشاركة الوفد الوطني, أعمالها في جنيف، وما بين آخر توقيتين لاجتماعاتها وتداعيات إصابة بعض أعضائها بالكورونا، وقبلها حالة التوقّف بسبب هذا الوباء، شهدت الفترة الزمنية سيلاً من التطورات، أكثرها قسوةً كان رزمة «العقوبات» الاقتصادية الجائرة التي... المزيد ←