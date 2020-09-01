بايدن يحمل ترامب مسؤولية تأجيج الفوضى والعنف في الولايات المتحدة

واصل المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن انتقاداته للرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب مؤكداً أنه “يؤصل الفوضى والعنف في البلاد” في إشارة إلى تصريحاته المتهجمة على المحتجين في مدينة بورتلاند الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن قوله في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر اليوم: “نحتاج الرئيس الذي يجنح إلى التهدئة ولم شمل الدولة ولا نحتاج إلى ذلك الرئيس الذي يزيد التوتر ويعمل على زيادة تمزق الولايات المتحدة الأمريكية” مشيراً إلى أن الرئيس الحالي الموجود في البيت الأبيض “يؤصل الفوضى والعنف بدلاً من أن يحمي هذه الأمة”.

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