1505 شركات تركية تشهر إفلاسها

بلغ عدد الشركات التركية التي أشهرت إفلاسها في مختلف القطاعات خلال شهر تموز الماضي 1505 شركة بزيادة بلغت 34ر35 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق فيما أغلقت 36 ألف منشأة صغيرة أبوابها خلال النصف الأول من العام.

وذكرت وكالة رويترز أن البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية سجلت انكماشاً في القطاع الصناعي التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 5ر16 بالمئة وسط انخفاض ملحوظ في معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 8ر0 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفض تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 1ر6 بالمئة والواردات من السلع والخدمات بنسبة 3ر6 بالمئة والصادرات بنسبة 3ر35 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات الهيئة.

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