طيران العدوان السعودي يستهدف الأحياء السكنية في اليمن

استهدف طيران العدوان السعودي الأحياء السكنية والمديريات الآهلة في محافظة مأرب اليمنية مخلفاً المزيد من الأضرار المادية في الممتلكات.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قوله اليوم إن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على منطقة ماهلية وغارتين على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

كما شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة أسطر بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف حسب المصدر ذاته.

ويواصل التحالف الذى يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ عام 2015 مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً فى البنى التحتية والاقتصادية فضلاً عن أسوأ كارثة إنسانية في تاريخ البشرية.

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