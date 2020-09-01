عـون: تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتاً طويلاً

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة القادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة لن تستغرق وقتاً طويلاً.

وقال عون خلال لقائه نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر بعبدا اليوم “آمل في جعل آلامنا حافزاً يدفعنا إلى أن نغدو دولة مدنية حيث الكفاءة هي المعيار والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق” مشيراً إلى التزامه الدعوة إلى حوار وطني للوصول إلى صيغة تكون مقبولة من قبل الجميع.

ودعا عون القوى اللبنانية إلى التجاوب في مسار تشكيل الحكومة.

من جهته أكد الرئيس الفرنسي وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الأزمة الراهنة، معرباً عن استعداده للمساهمة المباشرة في عقد لقاء مخصص للبحث في حاجات لبنان ضمن خطة نهوض اقتصادية تشارك فيه دول عدة ويشكل دعم لبنان القاسم المشترك فيما بينها.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الدكتور مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 90 صوتاً خلال الاستشارات النيابية.

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