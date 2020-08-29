إخماد عدة حرائق طالت أشجاراً حراجية ومثمرة في حمص

أخمد كوادر إطفاء حمص اليوم عدداً من الحرائق التي نشبت في مناطق متفرقة في محافظة حمص طالت أعشاباً وأشجاراً حراجية ومثمرة.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا أن كوادر إطفاء حمص تعاملوا مع حريق أعشاب واسع نشب في منطقة جبل قلعة الحصن بريف حمص الغربي وتمت السيطرة عليه بعد جهد كبير بذلته طواقم الإطفاء حيث استمر لعدة ساعات وذلك بسبب وعورة التضاريس مشيراً إلى أنه تم تبريد المكان لمنع تجدد الحريق.

وبيّن جودا أن كوادر الإطفاء أخمدوا أيضاً حريق أعشاب وأشجار في المنطقة المحيطة بجامعة الوادي الخاصة بمنطقة وادي النضارة كما أخمدوا حريق أشجار حراجية ومثمرة على طريق “حمص ـ طرطوس” قرب كازية الروابي غرب حمص، مشيراً إلى أن الكوادر تعاملت أيضاً مع عدد حرائق الأعشاب بمدينة حمص وريفها.

يذكر أن كوادر إطفاء حمص أخمدوا الأسبوع الماضي ثلاثة عشر حريقاً بحمص وريفها طالت أشجار حراجية ومثمرة بحمص وريفها.

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