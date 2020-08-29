بيدرسون: عمل لجنة مناقشة الدستور يجب أن يتواصل والتقدم به بأيدي السوريين أنفسهم

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أن النقاشات التي دارت خلال اجتماعات الجولة الثالثة للجنة مناقشة الدستور سيبنى عليها في مراحل العمل اللاحقة، معرباً عن أمله باتفاق الوفود المشاركة حول جدول أعمال الجولة المقبلة وتحديد موعدها.

وأشار بيدرسون في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماعات الجولة الثالثة في جنيف اليوم إلى أن الوفود المشاركة أبدت حرصها على الاجتماع مجدداً للبناء على النقاشات التي دارت خلال هذه الجولة لافتا إلى وجود اختلافات كبيرة بين الوفود المشاركة .

وشدد المبعوث الأممي على أن لجنة مناقشة الدستور هي بقيادة وملكية سورية وأن ما يتطلع إليه هو الاجتماع مرة أخرى للجنة والمضي قدماً بهذه العملية وهذا المسار مؤكدا أن تحديد موعد الجولة القادمة ليس مهمة المبعوث الخاص فالعملية بملكية وقيادة سورية وعلى الأطراف السورية أن تحدد متى سوف تمضي قدماً.

وبين أن عمل اللجنة ينبغي أن يكون عملاً مستمراً والبناء على ما تحققه أثناء مسار عملها لافتا إلى أن هناك دعماً قوياً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومسار أستانا لعمل اللجنة.

وشدد بيدرسون على أن التقدم في عمل اللجنة بأيدي السوريين أنفسهم، معرباً عن أمله بعقد الجولة المقبلة في جنيف وقال: بالنسبة لجدول الأعمال نحن بحاجة لمزيد من الوقت.. بدأنا بالفعل المناقشات ولدينا بعض الأفكار وسننتظر لنرى كيف ستسير الأمور .

واختتمت اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى .

وأشار مصدر مواكب للاجتماعات إلى أن اجتماعات هذه الجولة كانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية” حيث طرح الوفد الوطني العديد من المبادئ الوطنية وأبرزها الهوية الوطنية والتنوع الثقافي كمبدأين أساسيين يمكن البناء عليهما في مراحل عمل اللجنة اللاحقة إلا أنه تم تعطيل التوصل إلى توافق عليهما عبر تقديم طروحات غير ذات صلة بمحددات هذين المبدأين ولا تتصل بجدول أعمال الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة .

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