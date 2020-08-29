بطولتان محليتان بالوثب العالي لبطلنا العالمي مجد الدين غزال

هيفاء الإبراهيم

تنطلق الأحد بطولة رياضية محلية خاصة بلاعب المنتخب الوطني للوثب العالي مجد الدين غزال على أرض مدينة تشرين الرياضية بدمشق بتاريخ/30/ من الشهر الحالي عند الساعة السادسة على أن تليها بطولة ثانية ستقام في العاشر من الشهر القادم، وفي تصريح لـ(تشرين) قال المدرب الوطني لألعاب القوى عماد السراج : لقد جاء قرار إطلاق هاتين البطولتين المحليتين للوثب العالي إيماناً من القيادة الرياضية بإبقاء اللاعب العالمي مجد الدين غزال في دائرة التحضير والتدريب المطلوبة للمحافظة على لياقته البدنية ومستواه الفني والمهاري وللمحافظة أيضاً على أرقامه الرياضية وتألقه ضمن أجواء البطولة والمنافسة التي افتقدها اللاعب مجد الدين بسبب ظروف جائحة /الكورونا/ والتي أبعدته عن أجواء التمرين وأثرت بآلية تدريب معينة وضمن نطاق محدود وظروف صعبة بعيدة عن المنافسة الحقيقية مع مجموعة كبيرة من أقرانه الأبطال للوثب العالي ، حيث إن لاعبنا المخضرم مجد الدين قد عاد إلى سورية في الشهر الثالث الماضي من هذا العام بعد إنهاء تدريبه وتمرينه مع مدربه الوطني عماد السراج بسبب الظروف العامة لوباء /الكورونا/ وبعدها كان التدريب في الداخل ضمن روتين ومسارات محدودة بين دمشق ومحافظة اللاذقية وأجواء خاصة لا تلبي الطموح وإنما ليبقى التحضير دائماً نوعاً ما ، وأضاف السراج وكما نعلم بأن لاعبنا مجد كان من المفروض أن يشارك حالياً بثلاث بطولات أولها ضمن سلسلة الدوري الماسي في أوروبا والثانية في براتاسلافيا والبطولة الأخيرة في الدوحة ولكن لصعوبة الحصول على فيز السفر ومشاكل الطيران الحالية ضمن أجواء /الكورونا/ تم إلغاء هذه المشاركات وجاء قرار القيادة الرياضية بإطلاق بطولتين وطنيتين خاصتين بالوثب العالي بلاعبنا الغزال تعويضاً له ليبقى ضمن أجواء البطولة وللحد من تراجع مستواه الفني قدر الإمكان وكي ينهي هذا العام ويأخذ قسطاً من الراحة من أجل أن يبدأ بعدها بعام جديد مليء بالتحضيرات الفعلية للمشاركات المستقبلية مع تحسن الأوضاع إن شاء الله ، علما أن غزال بدأ الموسم 2019 بطريقة مثالية عندما أحرز ذهبية بطولة آسيا في الدوحة وذلك للمرة الأولى بعد فضية 2011 وبرونزية 2017 مسجلاً (2,31) م كأفضل رقم له في الموسم، ثم شارك في ملتقى شنغهاي الصينية (الدوري الماسي) وحل في المركز السابع (2,25)م، ثم انتقل إلى مدينة نانجينغ الصينية للمشاركة في (كأس التحدي العالمي) وحل خامساً (2,26)م. وفي 6 حزيران شارك في ملتقى روما الإيطالية (الدوري الماسي) وحصل على المركز الثاني (2,28)م، وشارك بعدها في ملتقى براتيسلافا السلوفاكية (كأس التحدي) وحل أولاً (2,30)م، وفي ملتقى لندن البريطانية (الدوري الماسي) في 21 تموز تمكن من الحلول أولاً مسجلاً (2,30)م، وفي ملتقى برمنغهام البريطانية (الدوري الماسي) حل خامساً (2,23)م، وفي اللقاء النهائي في ملتقى زيوريخ السويسرية (الدوري الماسي) حل عاشراً إلى جانب القطري معتز عيسى برشم (بطل العالم) مسجلاً (2,20) م.

وفي بطولة العالم التي استضافتها الدوحة خرج غزال من التصفيات مسجلاً (2,17م)، علماً أن غزال كان الممثل الوحيد لسورية في تلك البطولة العالمية، واختتم نجمنا العالمي موسمه الحافل بتتويجه بفضية بطولة العالم العسكرية التي أقيمت نسختها السابعة في مدينة (ووهان) الصينية.

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