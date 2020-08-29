طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طلعات استفزازية فوق عدد من المناطق.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان إن طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء اللبنانية للمرة الثانية هذا اليوم ونفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا والعرقوب وصولاً حتى سماء جبل برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي.

وأشار البيان إلى خرق طائرة مسيرة عن بعد تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية مقابل بلدة راميا ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر البيان أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

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