توقعات بأن يودي كورونا بـ 85 ألف شخص خلال الشتاء في بريطانيا

توقعت مصادر حكومية بريطانية أن يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 85 ألف شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الشتاء القادم.

ونقلت شبكة بي بي سي البريطانية عن وثيقة أعدتها مجموعة سيغ الاستشارية العلمية التابعة للحكومة البريطانية والتي تهدف إلى مساعدة الخدمة الصحية الوطنية والسلطات المحلية على تخطيط الخدمات مثل أماكن حفظ الجثث وخدمات الدفن لأشهر الشتاء المقبلة.

وحسب الوثيقة فإنه من الممكن أن تبلغ حالات الوفاة في إنكلترا وويلز 81 ألف حالة بسبب كورونا وفي اسكتلندا يمكن أن يكون هناك 2600 حالة وفاة و1900 في إيرلندا الشمالية.

ووفقاً لـ “بي بي سي” هناك أكثر من 330 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن بالمملكة المتحدة وتوفي أكثر من 40 ألف شخص.

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