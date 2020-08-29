شعيب: مبالغة كبيرة بأسعار الفروج من قبل بعض التجار

ميليا إسبر

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك_ جمال شعيب في تصريح ل( تشرين) أنّ سعر الكيلو غرام من الفروج الحي يتراوح بين 3000- 3200 ليرة للكغ، وفي حال التنظيف والذبح يصبح 4000 ليرة، وهذا وفقاً لنشرة الأسعار الصادرة عن الوزارة.

ولدى السؤال عما يحدث من ارتفاع في أسعار الفروج من قبل بعض التجار حيث وصل سعر الكيلو إلى 6000 ليرة، أوضح شعيب أنّ هذه الزيادة مبالغ فيها وتتم على مزاج بعض التجار ، كما أنها تعتبر استغلالاً لحاجة الناس للمادة، إلا أن الوزارة تعمل على ملاحقتهم وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والذين لا يتقيدون بنشرة أسعار الوزارة.

أما عن أسعار الشرحات التي وصلت في بعض المحال إلى 7200 ليرة وغيرها فقد بيّن شعيب أنها أسعار رائجة وتختلف من محافظة لأخرى حسب نوع التقطيع بحيث يتراوح سعرها بين 6000- 6200 ليرة كحد أقصى في حال تم بيع الفروج الحي ب4000 ليرة، مشيراً إلى أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تصدر نشرات أسعار دورية لمادة البيض والفروج ليتم تعميمها على دوريات حماية المستهلك لمراقبة الأسعار وعلى الفعاليات التجارية للتقيد بها، منوهاً بأنّ المؤسسة السورية للتجارة قامت بطرح فروج مجمد في صالاتها بالمحافظات بسعر الكيلو غرام مذبوح منظف 3000 ليرة، أي أقل من السوق وما زالت مستمرة بهذا الإجراء.

وبيّن معاون وزير التجارة الداخلية أن ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى أسباب، أهمها ارتفاع أسعار العلف ( كسبة فول الصويا – الذرة الصفراء العلفية ) حيث تراوح سعر كسبة فول الصويا بين 850- 900 ليرة / كغ، والذرة الصفراء العلفية بين450- 500 ل.س / كغ ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الصوص، وخروج العديد من المربين عن تربية الفروج نتيجة الخسارة التي لحقت بهم سابقاً وارتفاع تكاليف الإنتاج التي لا تتناسب مع الأسعار ، لافتاً إلى أنّ توقف تمويل المواد العلفية بالقطع الأجنبي أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، علماً أنّ زيادة الطلب على المادة هي نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق.

طباعة