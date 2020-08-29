ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار لورا في أمريكا إلى 14 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار لورا الذي ضرب ولايات أمريكية عدة إلى 14 قتيلاً فيما انقطعت المياه والكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول في ولاية لويزيانا قوله إن الإعصار تسبب بأضرار جسيمة في محطات معالجة المياه كما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل وشركة في لويزيانا وتكساس وأركنساس موضحاً أن عودة الخدمات الأساسية ربما تحتاج لأسابيع أو حتى لفترة أطول.

وحذر خبراء الأرصاد من أنه قد يستعيد قوته ويتحول إلى عاصفة استوائية مرة أخرى عند العودة إلى المحيط الأطلسي في نهاية هذا الأسبوع.

وكان إعصار لورا أدى خلال اليومين الماضيين إلى مصرع 31 شخصاً في هاييتى وأربعة أشخاص في جمهورية الدومينيكان وتسبب بأضرار هائلة.

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