الفيضانات تودي بحياة أكثر من 160 شخصاً في أفغانستان

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شرق أفغانستان خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 160 شخصاً فيما لا يزال البحث عن مفقودين مستمراً.

ونقلت رويترز عن وزارة إدارة الكوارث الأفغانية قولها إن 13 إقليماً شرق البلاد تضررت جراء الفيضانات التي تشكلت بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

بدورهم أعلن مسؤولون محليون في إقليم باروان أن 166 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 120 آخرين فيما لا يزال 15 شخصاً في عداد المفقودين في الإقليم الواقع شمال العاصمة كابول موضحين أن فرق الإنقاذ تستمر بعمليات البحث عن المفقودين.

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى أن قواتها تساهم في جهود الإنقاذ وتقديم المساعدات للمتضررين.

ولفتت حصيلة سابقة إلى مصرع 122 شخصاً فيما تفيد تقديرات بارتفاع عدد الضحايا وزيادة الإصابات خلال الأيام القادمة.

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