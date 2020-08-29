العراق يسجل 77 وفاة جديدة بفيروس كورونا واندونيسيا 92

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 77 وفاة و3834 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 6891 فيما تجاوز إجمالي الإصابات 227 ألفاً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب الوزارة بلغ إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في آذار الماضي 28438 إصابة فيما بلغت حالات الوفاة 164 حالة.

وفي قطر أكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 118407 بزيادة 211 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية فيما بلغ إجمالي الوفيات 196 دون تسجيل أي وفاة جديدة.

أما في الكويت فسجلت 646 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 84224 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 528 بزيادة 3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الاندونيسية زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث في البلاد حيث سجلت 3308 إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد 169195.

ورصدت البلاد أيضاً 92 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7261.

من جانبهم قال مسؤولون إن أوكرانيا سجلت 2481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات هناك حتى الآن 116987 حالة إلى جانب وفاة 2492 شخصاً بالفيروس.

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