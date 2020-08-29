آخر تحديث: 2020-08-29 18:20:08
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مصادر أهلية: استشهاد فتاة وإصابة عدد من المواطنين جراء اعتداءات ميليشيا (قسد) على أهالي بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي

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