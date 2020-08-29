حزب الجيل المصري: قطع الاحتلال التركي المياه عن الحسكة جريمة ضد الانسانية

أدان رئيس حزب الجيل المصري ناجى الشهابي قيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وقراها مؤكداً أن هذا العمل جريمة ضد الإنسانية.

وقال الشهابي في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن النظام التركي يستخدم المياه كسلاح حرب ضد المدنيين من أهلنا الصامدين في مدينة الحسكة لرفضهم الاحتلال التركي لبلادهم معتبراً أن هذا النظام ينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف والمبادئ الإنسانية.

وطالب الشهابي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم نظام أردوغان ومخططاته التي تستهدف سورية وشعبها.

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