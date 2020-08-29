آخر تحديث: 2020-08-29 11:30:47
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بدء أعمال الجلسة الصباحية من الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى

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