المكسيك: 552 وفاة جديدة بكورونا و5824 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5824 إصابة جديدة بفيروس كورونا و552 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن إجمالي الإصابات وصل إلى 585 ألفا و738 حالة حتى الآن بينما بلغ عدد الضحايا 63146 شخصاً.

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة .

وسجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وسابع أكبر حصيلة للإصابات حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

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