مقتل وإصابة 5 جنود أمريكيين بتحطم مروحية عسكرية

قتل جنديان أمريكيان وأصيب ثلاثة آخرون جراء تحطم مروحية عسكرية في جزيرة سان كليمانت جنوب ولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة لوس انجلوس عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لم تكشف عن هويته قوله أمس إن “مروحية من طراز بلاك هوك تحطمت خلال عملية تدريب روتينية على بعد 70 ميلا غرب مدينة سان دييغو”.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث وهو الثاني من نوعه خلال شهر حيث قتل تسعة جنود أمريكيين إثر غرق قاربهم البرمائي بالقرب من جزيرة سان كليمانت في 30 تموز الماضي.

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