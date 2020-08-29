دمشق- تشرين:

قال المهندس عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية في تصريح له اليوم :إن السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وضع في كلمته التوجيهية لأعضاء مجلس الشعب في 12/8/2020 الملامح الأساسية للتنمية الزراعية في سورية للمرحلة المقبلة من خلال التركيز على أهمية ( دعم المحاصيل غير الاستراتيجية المتنوعة والتي تسد الكثير من الحاجات الغذائية وتساعد في خلق فرص عمل ، ويكون دعمها من خلال تسويقها ، ومن خلال دعم الصناعات الغذائية المرتبطة بها ، وخاصة الصناعات الصغيرة والمحلية ، والتي يجب أن تكون جزءاً من السياسات الزراعية العامة أو البرامج القطاعية ).

وأضاف قرنفلة: لا تزال الزراعة هي القطاع الأهم فهي الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم دورها في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل وهي تمثل عنصراً رئيسياً في تخفيض أعداد الفقراء وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة البيئية في القرن الحادي والعشرين، ولاسيما أن الأزمة التي تعيشها البلاد ساهمت في تعميق حدة الفقر الريفي نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد من قبل الدول الاستعمارية .

تربية الحيوان من أهم الأنشطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة

وأكد قرنفلة أن الأنشطة الزراعية الصغيرة مسؤولة عن 80% من إنتاج الأغذية المستهلكة محلياً والضامن الأساسي للأمن الغذائي ، وهي بذلك تلعب دوراً بارزاً في التنمية الريفية والحضرية ، حيث إنها تعتبر الوسيلة والآلية المناسبة لتحقيق التنمية ومكافحة الفقر ، وهناك العديد من أنواع الأنشطة الزراعية والتصنيعية الصغيرة المدرة للدخل التي تمارسها الأسر السورية الفقيرة ، وتتصدر تربية الحيوان جميع الأنشطة الاستثمارية المولدة للدخل وتمثل 51.2% من عينة تمت دراستها في البلاد ، تليها الأليات الزراعية ، وتحسين بينية الأراضي الزراعية وتنفيذ خزانات مياه ويمثل كل منها 10.2 % إضافة إلى أنشطة البيوت الزراعية المحمية ، وزراعة المحاصيل الحقلية ، وتربية الدواجن ، والمشاتل ، والمناحل وتصنيع الأعلاف.

وأكد قرنفلة أن رفع المردود الزراعي في وحدة الإنتاج ضمن الحيازات الزراعية الصغيرة يسهم برفع مستوى القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الناتجة عن هذه الحيازات من خلال تطبيق ابتكارات جديدة في مجالات المعدات والأساليب الزراعية وتؤدي إلى زيادة كبيرة في كفاءة وإنتاجية المزارع . وتعمل على الحد من الفقر الريفي .

المساعدات التقنية وسياسات التمكين

وأضاف قرنفلة :من المطلوب توفير مجموعة من السياسات التي تحفز على إنتاج المحاصيل الزراعية غير الاستراتيجية ، وترشيد استهلاك المياه ، وتتعلق هذه السياسات بتوفير التمويل الصغير اللازم لمن لديهم الخبرة ويرغبون في استثمار أراضيهم في المجتمعات الريفية ، وكذلك مدّهم بالخبرات الفنية اللازمة والأدوات البسيطة ومستلزمات الإنتاج التي يصعب عليهم شراؤها من الخارج ، حيث تؤكد نتيجة المسوحات التي تم تنفيذها في البلاد أن أهم المشكلات والعقبات التي تعترض سبل نهوض فقراء الريف تتمثل في الحاجة إلى المساعدات التقنية وسياسات التمكين التي تبنى على معارفهم وتعزِّز إنتاجيتهم على نحو مستدام ؛ التكنولوجيات الملائمة، المدخلات ذات الجودة التي تستجيب لاحتياجاتهم وتحترم ثقافاتهم، الاهتمام الخاص بمتطلبات المرأة والمزارعين الشباب، تدعيم شبكات عمل صغار المزارعين، تيسير فرص الحصول على الأراضي والمياه والائتمان وقدرات النفاذ إلى الأسواق ، وتحسين مشاركتهم في سلاسل القيمة.

وقد أكدت المسوحات الحقلية حاجة المزارعين إلى حزمة من التقانات الحديثة التي تساهم بتطوير الأنشطة الزراعية والتصنيعية المولدة للدخل والتي تحتاج إلى تمويل صغير

تعبئة الإمكانيات الذاتية لصغار المنتجين

ومن جانب آخر أوضح المهندس قرنفلة أن الأمم المتحدة أطلقت تسمية السنة الدولية للزراعة الأسرية على عام 2014 . إذ يهيئ ذلك فرصة لإلقاء الأضواء على الدور الذي تنهض به الأسرة المزارعة في القضاء على الجوع والحفاظ على الموارد الطبيعية ، باعتبار تلك عناصر جوهرية للمستقبل المستدام الذي نبتغيه. وقد تزايد اهتمام الحكومات خلال العقدين الماضيين باستخدام مناهج المجموعات غير الرسمية الصغيرة (التي تشمل إنشاء مجموعات تتراوح بين 5 و20 شخصاً) في تعبئة الإمكانيات الذاتية لصغار المنتجين والفقراء في الريف. وذلك نظراً لإخفاق مناهج المجموعات الكبيرة الرسمية مثل التعاونيات التي تقودها الدولة والتي تمولها الحكومات في النهوض بالأحوال المعيشية والأمن الغذائي لصغار المنتجين والفقراء في الريف .

واضاف قرنفلة : حيث إن مساعدة فقراء الريف فرادى هي مسألة باهظة التكاليف ، وإن أسلوب المجموعات الكبيرة لم ينجح . ولذا لابد من استخدام أساليب مجموعات الجهود الذاتية الصغيرة لتحقيق مردودية أكبر للتكاليف. ولاسيما أن استخدام أسلو

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