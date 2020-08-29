الحرارة أعلى من معدلاتها

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات امتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صيفياً حاراً صحواً بشكل عام وسديميا مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو حاراً جداً بشكل عام وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الاثنين دمشق 37-24 39-23 40-25 القنيطرة 36-23 38-22 37-22 درعا 39-24 41-25 40-24 السويداء 36-23 38-22 38-23 حمص 39-25 40-25 40-26 حماة 41-24 42-24 42-25 الحسكة 43-24 44-24 44-25 اللاذقية 34-26 35-26 35-27 طرطوس 34-25 35-26 36-27 حلب 41-24 43-23 42-25 ادلب 39-25 41-24 40-26 دير الزور 43-28 45-29 42-29 الرقة 43-26 44-26 45-25

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