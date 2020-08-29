شلل الأطفال يعود إلى إفريقيا مجدداً

عاد شلل الأطفال للظهور مجددا في السودان بعد اختفائه منه لأكثر من عقد عقب إعلان منظمة الصحة العالمية منذ أيام عن القضاء على المرض في إفريقيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قوله في بيان إن ما لا يقل عن 13 طفلا أصيبوا بالشلل في 9 ولايات سودانية منذ ظهور الحالة الأولى في التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف المكتب الأممي أن وزارة الصحة السودانية تعد بدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي حملة تطعيم واسعة النطاق تشمل 5 ملايين طفل دون سن 5 سنوات علما أن الأمم المتحدة بحاجة إلى 20 مليون دولار لتمويل هذه الحملة .

واكتشف فيروس شلل الأطفال البري من النوع الثاني في عينات أخذت بولاية الخرطوم الأمر الذي يشير وفق أوتشا إلى “إمكانية انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد”.

وأبلغ عن حالات في إثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ما يزيد من مخاطر الانتشار في السودان وخصوصا في دارفور بسبب تحركات السكان.

وكانت روز ليكي رئيسة اللجنة الإفريقية الإقليمية التي تصدر الإفادات الصحية في منظمة الصحة العالمية أعلنت الثلاثاء الماضي أن انتقال فيروس شلل الأطفال البري توقف في افريقيا.

طباعة