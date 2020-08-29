لا إصابات جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي وفق ما نقلت وكالة شينخوا أن “ما إجماليه تسع إصابات مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت يوم أمس في حين لم يتم تسجيل حالات محلية جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات مرتبطة بالفيروس”.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس 85022 بينها 262 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي وأربعة أشخاص منهم في حالة خطيرة فيما خرج 80126 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض.

إلى ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بلدية شانغهاي اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وافدة من الخارج بينما لم تسجل أي حالة إصابة محلية العدوى يوم أمس.

كما سجلت منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوب الصين حالة وافدة جديدة بدون أعراض لفيروس كورونا.

بدورها أكدت لجنة الصحة المحلية بمقاطعة هوبي وسط الصين عدم تسجيل حالات إصابة جديدة أو دون أعراض أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المقاطعة الليلة الماضية.

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