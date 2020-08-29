31 قتيلاً ضحايا العاصفة لورا في هايتي

أعلنت السلطات في هايتي ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية لورا التي اجتاحت البلاد الأحد الماضي إلى 31 قتيلاً على الأقل.

وقالت إدارة الحماية المدنية في هايتي في بيان الليلة الماضية نقلته وكالة فرانس برس إن العاصفة المدمرة خلفت 31 قتيلاً و8 مفقودين و8 جرحى.

وتركزت الأضرار المادية التي خلفتها العاصفة في غرب البلاد وجنوبها الشرقي حيث دمر 243 منزلاً بالكامل وتضرر أكثر من 2300 مسكن وغمرت الفيضانات أكثر من 6200 منزل.

وفي جمهورية الدومينيكان التي تؤلف مع هايتي جزيرة هيسبانيولا لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء العاصفة في حين تم إجلاء 340 ألف شخص على الأقل بشكل وقائي في كوبا إلى أماكن آمنة.

وخلف اعصار لورا ستة قتلى على الأقل جنوب الولايات المتحدة وأضراراً مادية جسيمة.

وتتعرض هايتي كل عام من حزيران إلى تشرين الثاني لعواصف وأعاصير غالباً ما تؤدي إلى سقوط ضحايا ولا سيما في المناطق الفقيرة.

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