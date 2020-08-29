برلماني تشيكي: النظام التركي يرتكب جرائم حرب في سورية

أدان نائب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي ييرجي كوبزا ممارسات النظام التركي في سورية مؤكداً أنه يتواجد فيها بشكل غير شرعي ويرتكب جرائم حرب ومع ذلك يتغاضى الاتحاد الأوروبي عما يقوم به.

وأوضح كوبزا في مقال نشره بموقع أوراق برلمانية الالكتروني أن قوات النظام التركي تتواجد بشكل غير شرعي في أربع دول ذات سيادة هي سورية والعراق وقبرص وليبيا التي يخرق نظام أردوغان حظر تصدير السلاح الدولي إليها.

وشدد كوبزا على أن الاتحاد الأوروبي أظهر فشلاً ذريعاً في التصدي لنهب هذا النظام الغاز اليوناني والقبرصي.

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