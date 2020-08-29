تخت روانجي: النزعة الأحادية الأمريكية تقوض الأمم المتحدة

انتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي النزعة الأحادية الأمريكية مؤكدا أنها تقوض الأمم المتحدة.

وقال ‌تخت روانجي في تغريدة على تويتر اليوم إن “انتهاك امريكا للقوانين الدولية بلغ مستوى خطيرا حيث خرقت الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي2231″ مضيفاً أن واشنطن تتعمد التفسير الخاطئ لهذا القرار وتطلق التهديدات على أعضاء الأمم المتحدة وأقرب حلفائها بنزعتها المتغطرسة”.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن.

طباعة