الخارجية الفلسطينية: استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء انتهاك للقانون الدولي
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني لاسيما استمراره باحتجاز جثامين 66 شهيداً فلسطينياً.
ونقلت وكالة “وفا” للأنباء عن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة قولها “إن سلطات الاحتلال تستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في احتجاز جثامين فلسطينيين أعدمتهم وقتلتهم كورقة مساومة في انتهاك للقانون الدولي والكرامة الإنسانية” مطالبة بإعادة الجثامين إلى عائلاتهم.
ودعت البعثة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف ممارسات الاحتلال التهويدية والعنصرية والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة.
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