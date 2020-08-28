تمديد مهمة “يونيفيل” في لبنان لمدة عام

مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” لمدة عام.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المجلس تبنى بالإجماع خلال جلسة له اليوم مشروع قرار يمدد لمدة عام مهمة قوة “يونيفيل” ويخفض الحد الأقصى لعديد أفرادها من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفاً.

يشار إلى أن قوات اليونيفيل تنتشر في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب تفويض من الأمم المتحدة وعززت صلاحيات هذه القوات في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وصدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي.

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