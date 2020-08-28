«متاهة العشق» لـ عوض سعود عوض

نجوى صليبه

«العنوان كما العتبات وخطاب الاستهلال وبما يحايثهما من متون نصية تنفرد فيه اللغة بخطابها، سيشي بالكثير مما يؤل إليه خطاب الشعرية، وهذا يُعد قيمة مضافة للغة القص ومستوياته السردية في ثيمة كبرى هي العشق، مضافاً إليها متاهة بعينها ستتوالد عنها بالضرورة متاهات أخرى بوصفها البؤرة المشعة لما تفيض به النصوص القصصية الست والعشرون قصة، تتفاوت عنواناتها ما بين الكشف والتصريح والإبانة، وبما بين البنية الملغزة، لكنها تشي بشعريتها كأسلوبية تختص قيم السرد»، ذلك ما يقوله أحمد علي هلال في قراءته للمجموعة القصصية «متاهة العشق» لمؤلفها عوض سعود عوض.

ويضيف هلال: تتناغم لغة القص مع ثيمة العشق، وتذهب إلى اصطفاء معادلاتها اللغوية، وعبر مستويات تعكس خطاب الشخصية ولاسيما النسوية، الخطاب المتحرك في كل الأزمنة والجهات والذي تتصادم فيه مصائر إنسانية تحيا وسط الصراع.

يميز القصص الست والعشرون للقاص عوض أن خطاب البداية شكّل مرجعية للنصوص، من بؤرة متخيلها لتغذي مكوناتها السردية، وهذا ما يجعل المكونات السردية تنهض على أفعال المحايثة، لتشي بمتعة خاصة، المقدمات المكثفة الغنية بتوهجها الحسي لتنجز مشهدياتها وتستثمر في دلالاتها، وليكون بناء الجملة السردية متطيراً إلى ميثاق اللغة، وبعيداً عما تؤل إليه النهايات للنماذج النسوية الَّتي شكلت بطولة إضافية للقصص، يمكن القول إن تمظهرات الفضاء النصي جاءت متواشجة بشعرية اللغة، لكنها متطيرة من الحشو ومقتصدة ومفتوحة على احتمالاتها، ومستبطنة كثافة تختزن أسئلة ورؤى، تماماً كمثل أودية عميقة ترتق أشجارها وتمدّها بالخضرة، وهكذا تؤل اللغة إلى منظوماتها الإشارية المخاتلة لتعيين مرجعها الواقعي، بإضافة أفق تخييلي له يمنح القصة ثراءً دلالياً ومستويات من بوح اللغة لتتضافر القصص بوصفها لوحات تقوم على دراما اللغة والحدث، ولكن آليات التشكيل السردي لا تكتفي بأن تجعل من النص مشهدية بوح مبررة بما يفعله العشق أو نقصه في ذوات الشخصيات، بل تذهب إلى استدعاء المصاحبة النصية لتشي ببلاغة الحالة، وهذا ممكنها التعضيدي/التأويلي، والذي يرسمه الخطاب القصصي الَّذي ينزع إلى كليته بتكامل أجزائه، وفتح المجال لتراسل غير جنس في القصص.

وخلال الندوة التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب تحت عنوان: «بناء القصة وطبيعة السرد في متاهة العشق»، يحلل الدكتور عبد الله الشاهر هذه المجموعة من ألفها إلى يائها، فيقول: من حيث الشكل والموضوع متاهة العشق مجموعة قصصية من القطع الوسط احتوت على ست وعشرين قصة تتحدث عن حالات عشق تداخلت مع واقع اجتماعي ما.. أو اصطدمت بالحرب السورية في هذه الفترة، والغريب في هذه المجموعة أن جميع القصص الَّتي عالجها القاص انتهت إلى فشل في العلاقة أو في البعض منها إلى ضياع أو توهان، وفي البنية الفنية يدهمك العنوان: «متاهة العشق»، ويأخذك إلى عالم ربما فيه تداخلات عاطفية فلا أحد منّا إلاَّ وقع في هذه المتاهة، فهذا العنوان هو حالة مشتركة بين الجميع ولا أحد يدّعي ملكيته، مضيفاً: مال القاص إلى الكتابة العفوية وترك نفسه تبوح بما لديه من دون أن يتدخل كثيراً في الصنعة القصصية، لذلك جاءت أغلب قصص المجموعة على لسان أبطالها، وقد ركّز القاص كثيراً على أنوثة المرأة – الجسد، ونراه يقسّم قصصه إلى مشاهد في القصة الواحدة تراوحت بين الثلاثة مشاهد إلى سبعة مشاهد باستثناء قصة «حبر لنرجس القلب»، ونجد في أغلبية قصص المجموعة أنه أهمل الزمان والمكان، وكأنه يريد أن يقول لنا؛ هذه فنتازيا الروح الَّتي التهبت في حركة الجسد، لذلك نراه يتحرر من المكان والزمان.

ويتابع الشاهر: هناك سردية طويلة قد تضر ببناء القصة القصيرة في بعض قصص المجموعة، وهذه السردية توصيفية غير متحركة، وفي جميع القصص سيطر الفعل الماضي على الحدث ذلك أن كل القصص استرجاعية تذكرية، وجميع أبطالها من المقهورين، وتشعر أن الفرح بعيد عنهم حتى هذا الشاعر البائس الَّذي لم تفلح قصائده في كسب قلب أنثى، منوهاً بجماليات عالية المستوى بالوصف في «قصة شمس واحدة لا تكفي، أنين القصائد، ثرثرة الإخلال»، وذلك دليل على أن القاص يمتلك مخزوناً لغوياً كبيراً وقد أحسن توظيفه، ومبيناً: هناك تداخل واضح في متاهة العشق بين جسد الوطن والجسد الشخصي، وكأن القاص أفرغ هموم وطنه في هذه المتاهة من العشق، حيث يغلب على قصص المجموعة غياب الحوار، ولا نلحظ في القصص سوى شخصية ساردة تتكفل بالكشف عن نفسيات الشخصيات وعن دوافع وطباع هذه الشخصيات..

أما الدكتور عبد الكريم حسين فقال: قرأتُ على طريقة الكلاسيكيين في الدراسات شيئاً عن حياة عوض سعود عوض، فهو مختص بالتاريخ، فنحن أمام كاتب تاريخي «متاهة العشق» كتاب رائع ودهشتُ من قراءته.. بنية القص (26 قصة) دافئة كل واحدة منها لها مطلع فلسفي حديقة من الشجر المتنوع في مطلع كل قصة سطر أو سطران فيهما معنى فلسفي.. مشهد طبيعي يمتزج مع نفسية الشخصية، وهو أشبه بالحال الشعرية.. يلي ذلك تعريف بالشخصية مباشر أو غير مباشر، ثم يأتي الحدث ثم قطع للتشويق.

طباعة