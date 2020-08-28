آخر تحديث: 2020-08-29 03:07:34
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري يوم السبت 2020/8/29 بتفتيش وإزالة وتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جمعية الزهراء – بنيامين بحلب من الساعة 6.00 حتى الساعة 14.00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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