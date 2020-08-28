النمسا تندد بمواصلة النظام التركي انتهاكاته للقانون الدولي في شرق المتوسط

ندّد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بانتهاكات النظام التركي للقانون الدولي ومواصلته سياسة الاستفزاز في منطقة شرق البحر المتوسط ، محذراً من أنه في حال لم يتغير سلوك هذا النظام فسيتم التحضير لفرض عقوبات أوروبية عليه في أيلول المقبل.

وقال شالنبرغ في تصريحات نقلها موقع وزارة الخارجية النمساوية على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين اليوم “لقد وصلنا إلى نقطة تحول فيما يتعلق بتركيا.. سنضع عقوبات وعلينا التحدث بوضوح إلى أنقرة” مشيراً أنه في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في أيلول سيتعين على التكتل أن يفكر في “كيفية التعامل والمضي قدماً مع تركيا على المدى الطويل”.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى جوسيب بوريل أعلن بوقت سابق اليوم أن التكتل يعد عقوبات ضد النظام التركي يمكن مناقشتها في قمته القادمة الشهر المقبل كطريقة للرد على انتهاكاته شرق البحر المتوسط.

يشار إلى أن النظام التركي مدد أمس مهمة إحدى سفنه للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وأعلن عن تدريبات بحرية جديدة في استمرار لممارساته العدائية والاستفزازية التي لاقت استنكاراً وشجباً دوليين ولاسيما من قبل اليونان.

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