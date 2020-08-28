بكين تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي

طالبت بكين الولايات المتحدة بالتوقف عن إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي منتقدة إثارتها للمشكلات وتخريبها للسلام والاستقرار في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله اليوم في مؤتمر صحفي: “يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التسبب في إثارة الاضطرابات وبث بذور الشقاق في بحر الصين الجنوبي وعليها لعب دور بناء في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأشار تشاو إلى أن الادعاءات الأمريكية حول الدور الصيني في بحر الصين الجنوبي “لا أساس لها وغير مبررة”، مضيفاً: إن “الأنشطة التدريبية بالقرب من جزر شيشا هي ترتيبات معتادة يجريها الجيش الصيني قبالة سواحل الصين، ولا تستهدف أي دولة ولا تؤثر على النزاعات في البحر”.

ولفت تشاو إلى أنه على مدار فترة زمنية معينة أرسلت الولايات المتحدة بشكل متكرر سفناً حربية بأعداد كبيرة ومقاتلات وطائرات استطلاع إلى بحر الصين الجنوبي للمشاركة في أعمال استفزازية عسكرية ما يقوض السيادة والمصالح الأمنية الصينية وكذلك نظام الملاحة الطبيعي في بحر الصين الجنوبي مضيفاً إن “الولايات المتحدة أصبحت مثيرة للمشكلات ومخربة للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، ويشهد المجتمع الدولي على جميع هذه التصرفات”.

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