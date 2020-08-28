أربعة لقاحات صينية مضادة “لكوفيد 19” تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب

بدأت أربعة لقاحات صينية مضادة لمرض “كوفيد 19” مرحلة التجارب السريرية الثالثة وفقا لما أعلنته آلية الوقاية من المرض والسيطرة عليه المشتركة التابعة لمجلس الدولة الصيني.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أنه من المنتظر أن تستكمل بعض تجارب المرحلة الثالثة في أوائل أيلول بينما من المتوقع أن تظهر البيانات الأولية في تشرين الثاني المقبل.

وعادة ما تتضمن مرحلة التجارب السريرية الثالثة مشاركة آلاف من الأشخاص للتحقق من سلامة وفعالية اللقاحات وهما الضمانتان الأساسيتان للموافقة على الطرح في الأسواق.

وتمت الموافقة على إجراء مرحلة التجارب السريرية الثالثة على لقاحين معطلين مضادين لمرض “كوفيد 19” طورتهما مجموعة بيوتك الوطنية الصينية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية بمشاركة أكثر من 30 ألف شخص كما يخضع لقاح معطل مضاد للمرض طورته شركة “سينوفاك بيوتيك” المحدودة للمرحلة الثالثة من التجارب في عدد من بلدان أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا بينما يخضع لقاح أخر يتخذ من الفيروس الغدي المعيب المعدل كعنصر ناقل للمرحلة الثالثة من التجارب أيضاً.

وبحسب توجيهات إرشادية خاصة بالتقييم السريري للقاحات “كوفيد 19” صدرت حديثاً عن إدارة المنتجات الطبية الصينية يجب أن يوفر اللقاح مناعة لمدة ستة أشهر على الأقل ويفضل أن تزيد المدة على عام.

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