تجدد الاحتجاجات ضد العنصرية في واشنطن

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم استنكاراً للعنصرية وللاحتجاج على وحشية الشرطة.

وذكرت رويترز أن مشاركين في المظاهرة شددوا على أهمية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل والدعوة للحقوق المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المعوقين والوقوف ضد العنف الناجم عن حمل الأسلحة وانتشارها في المجتمع الأمريكي.

وتأتي هذه المظاهرة في ذكرى مسيرة عام 1963 التي ألقى فيها زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للأمريكيين من أصل أفريقي مارتن لوثر كينغ خطاباً تاريخياً معروفاً باسم “لدي حلم”.

وشهد الصيف الحالي مئات الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة أشعلها مقتل جورج فلويد وهو أمريكي أعزل من أصل أفريقي قضى بعد أن جثا رجل شرطة في مينيسوتا على رقبته لمدة تقرب من تسع دقائق.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري اندلعت احتجاجات في كينوشا بولاية ويسكونسن بعد أن أطلق ضابط شرطة النار على أمريكي آخر من أصل أفريقي يدعى جاكوب بليك عدة مرات أمام أبنائه وهو يدير ظهره ليصاب بالشلل.

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