القبض على مطلوب خطر بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة في دمشق

ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على مطلوب خطر بحقه 54 إذاعة بحث بجرم ترويج وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بالمتابعة والمراقبة من قبل الفرع لأحد المطلوبين الخطرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة وبناء على المعلومات الواردة بإقدامه بالاتجار بمادة “الهيروئين” المخدر في منطقة المزة خلف مشفى المواساة تم نصب الكمين اللازم له والقبض عليه وبحوزته كمية من مادة الهيروئين معدة للترويج ضمن ظروف وسلاح أبيض.

وبينت الوزارة أنه بتدقيق قيود المقبوض عليه عثر بحقه على 54 إذاعة بحث جميعها بجرم المخدرات لصالح إدارة مكافحة المخدرات وفرعي مكافحة المخدرات بدمشق وريف دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة معه وستتم إحالته إلى القضاء المختص أصولاً.

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