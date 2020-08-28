الشرطة الفرنسية تعلن جرح 30 شخصاً بتفجير متعمد لجهاز للصرف الآلي في بلدة قرب باريس

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 9 محرم 1442 الموافق لـ 28 آب 2020
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الأخبار
بيلاروس: سنستخدم قوات مشتركة مع روسيا عند وقوع عدوان على مينسك
شويغو: منظومات جديدة قد ترسل إلى سورية في حال نجاحها بالاختبارات
زاخاروفا: واشنطن تستخدم سلاح العقوبات بشكل مبتذل
القبض على إرهابي وضبط مخزنين في العراق
روسيا تطرد دبلوماسياً في السفارة النرويجية
الأمم المتحدة: ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية
قبلان: التمسك بالمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الإثنين القادم
فتح الحدود السورية - اللبنانية يومي الأول والثالث من أيلول