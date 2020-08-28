آخر تحديث: 2020-08-28 17:11:43
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الشرطة الفرنسية تعلن جرح 30 شخصاً بتفجير متعمد لجهاز للصرف الآلي في بلدة قرب باريس

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التصنيفات: آخر الأخبار

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