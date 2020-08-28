الشرطة الفرنسية تعلن جرح 30 شخصاً بتفجير متعمد لجهاز للصرف الآلي في بلدة قرب باريس

وتستمر الحربُ العدوانية القذرة على سورية في ظرفٍ تاريخيٍّ استثنائي ولَّد أشكالاً وصوراً إجرامية جديدة ومبتكرة.. هذه الحرب التي باتت تعمل تلقائياً لتطبيق كلّ خياراتها الإجرامية والإرهابية، وتجسيد كلّ ما استطاع إليه العقل الشيطانيّ المشغّل سبيلاً من أفكار جهنمية لا... المزيد ←