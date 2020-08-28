القبض على إرهابي وضبط مخزنين في العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم اعتقال إرهابي وضبط مخزنين للعتاد والأسلحة في محافظتي نينوى وكركوك شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك إن “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 تمكنت عبر نصب كمين محكم وتنسيق مع قسم استخبارات عمليات نينوى من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة دوميز أيسر الموصل وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب” مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تشير إلى تنقل أحد الإرهابيين بعدة أماكن لتضليل الأجهزة الاستخبارية.

وأضاف البيان أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 واستخبارات الفوج الأول لواء المشاة 73 تمكنت من الوصول إلى مخبأ تحت الأرض يضم أسلحة وأعتدة ومتفجرات في منطقة حمد اغا بناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر بالموصل في حين تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية وقوة من اللواء 45 المقر المتقدم لعمليات كركوك من الوصول إلى مخبأ في وادي الكور بقضاء داقوق وضبطت بداخله 9 رمانات وطائرات مسيرة وعبوتين ناسفتين وعدداً من قنابل الهاون.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت أمس القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم “داعش” في محافظة كركوك.

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