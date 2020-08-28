شويغو: منظومات جديدة قد ترسل إلى سورية في حال نجاحها بالاختبارات

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه قد يتم إرسال مجمع سابسان كونفوي المتنقل الجديد الخاص بالتصدي للطائرات دون طيار إلى سورية في حال نجاح اختباره خلال مناورات قوقاز 2020.

وقال شويغو خلال تفقده الجناح الروسي لمعرض ارميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو ومروره أمام مجمع سابسان كونفوي اليوم: “هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل؛ وإذا كان المجمع جاهزاً للاختبار فلنختبره خلال تمرينات القيادة والأركان الاستراتيجية قوقاز 2020 وإذا أظهر نتائج إيجابية فسنقترح إرساله إلى سورية”.

وأشار شويغو إلى ضرورة تقليص الفترة الزمنية من مرحلة التصميم إلى اعتماد نماذج السلاح الجديدة لتدخل الخدمة القتالية.

يذكر أن مجمع سابسان كونفوي هو منظومة متنقلة متعددة المهام مضادة للطائرات دون طيار وهي من إنتاج مجمع افتومات للصناعات الحربية وتتجلى وظيفتها في التصدي للطائرات المسيرة عبر كشفها وكبح عمل قنواتها الرادارية بواسطة منظومة الملاحة بالأقمار الصناعية.

طباعة