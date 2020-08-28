درويش: تقنين المياه في ريف دمشق ثابت.. المشكلة في الكهرباء

نور قاسم

يعاني أهالي ريف دمشق إجمالاً من انقطاع المياه لعدة أيام، والأكثر معاناةً القاطنون في الطوابق العالية، ولاسيما في صحنايا وجرمانا.

(تشرين) نقلت معاناة الأهالي إلى مدير الوحدات الاقتصادية في مؤسسة مياه دمشق وريفها _عمر درويش الذي أكد أن المشكلة في كل ريف دمشق و لا تغيير على برنامج تقنين المياه في ريف دمشق ومازال يوماً بيوم، ولكن المشكلة بعدم توفر الكهرباء بالشكل المطلوب لتصل المياه إلى المناطق السكنية.

ولفت درويش إلى أنهم يحاولون تشغيل المضخات عبر المولدات لتزويد السكان بالمياه.

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