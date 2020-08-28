رحلة جديدة

معين الكفيري

بعد قبول استقالة جلال نقرش من رئاسة اتحاد كرة السلة وتكليف الدكتور دانيال ذو الكفل بتسيير أمور رئاسة اتحاد السلة إلى حين انعقاد المؤتمر السنوي لكرة السلة وانتخاب رئيس جديد في منتصف شهر أيلول القادم.. لذلك هناك تحديات كبيرة وكثيرة تنتظر اللعبة واستحقاقات مهمة وعلى الجميع أن يتعالى فوق الخلافات الصعبة لإنجازها في الوقت المناسب بأجمل صورة وأجمل حلّة ممكنة, وستكون الأنظار موجهة إلى المهمة الجديدة و ستكون صعبة بكل المقاييس, والتي أصبحت بمنزلة التحدي الصعب، ولاشك في أن أبرز الصعوبات تتمثل في الميزانية المحددة وضرورة الالتزام بها, وهذا يمثل تحدياً كبيراً في ظل الالتزام بالمشاركة في البطولات الخارجية القادمة وإقامة المعسكرات التي تسبقها، إضافة إلى تسيير عمل المسابقات المحلية, والأمر الثاني: ترتيب الأوراق من جديد داخل الاتحاد بما يتناسب مع الموازنة المالية وهو بالطبع أمر يتطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور داخل الاتحاد والتوظيف الجيد لعمل كل الأعضاء وتحديد الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها.

وكيف ستكون المواجهة لأبرز الملفات الساخنة على طاولة الاتحاد في المرحلة القادمة؟.. كذلك هناك العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب حلولاً سريعة وحاسمة ولكن مثل هذه الأمور لا يمكن أن يتم حلها بين ليلة وضحاها ولكن ينبغي أن تأتي الحلول من خلال استراتيجية واضحة المعالم وبناء على دراسة مستفيضة لكل الجوانب، ومن الأهداف التي يجب تحقيقها في الوقت الحالي كسر الحواجز بين اتحاد السلة والأندية وأن يمد جسور التواصل معها وحتى لا تكون الأندية مجرد متلقٍّ فقط للقرارات واللوائح بل يكون هناك نوع من المصداقية والشفافية في مثل هذه التعاملات ويتم ذلك عندما يقوم نادٍ مثلاً بتقديم مقترح معين يجب أن يناقش وعندما يتم إقراره ينسب لهذا النادي الذي تقدم به حتى يكون هذا نوعاً من التحضير لبقية الأندية في التقدم بمثل هذه الأفكار، كما يجب أن يكون الشغل الشاغل للاتحاد هو المنتخبات الوطنية وعندما يكون التنظيم للبطولات المحلية فإن الهدف منها هو إعداد اللاعبين والمنتخب.

لذلك يحتاج دعماً كبيراً وتسهيل المهمة للارتقاء باللعبة خلال السنوات المقبلة وتوفير كل سبل النجاح أمام المنتخبات لتحقيق الإنجازات وتوديع الإخفاقات التي كان لها أثر سلبي كبير.. ونأمل أن تتبلور الرؤية الخاصة بالتطور مع بداية عمل لجنة التسيير، وخاصة أننا نملك كل مقومات النجاح ولا ينقصنا سوى العمل والرغبة المؤكدة للتطور.

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