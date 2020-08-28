روسيا تطرد دبلوماسياً في السفارة النرويجية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن طرد دبلوماسي كبير يعمل بالسفارة النرويجية في روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان إنه نظراً للخطوة غير الودية التي اتخذتها الحكومة النرويجية وإعلانها في الـ 18 من آب الجاري دبلوماسياً روسياً غير مرغوب به قامت وزارة الخارجية الروسية اليوم باستدعاء سفير النرويج رون ريسالاند وإبلاغه أنه كإجراء متبادل تم إعلان دبلوماسي كبير في السفارة النرويجية شخصاً غير مرغوب به وسينتهي اعتماده في روسيا في غضون ثلاثة أيام.. وهذا هو الوقت نفسه الذي أعطاه النرويجيون لموظفنا لمغادرة النرويج.

وأضافت الخارجية الروسية “أن السياسة المدمرة للحكومة النرويجية لها تأثير سلبي على أجواء العلاقات الثنائية” مشددة على أن أوسلو هي وحدها المسؤولة عن عواقب مثل هذه السياسة.

بدوره أشار مصدر مطلع في الوزارة لوكالة سبوتنيك إلى أن الدبلوماسي النرويجي المعني هو يان فلات.

وكانت وزارة الخارجية النرويجية أعلنت سابقاً أنه سيتم ترحيل دبلوماسي روسي من النرويج بزعم “مشاركته في أعمال لا تتوافق مع دوره ومكانته كدبلوماسي” دون أن تذكر اسم الدبلوماسي أو منصبه.

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