آخر تحديث: 2020-08-28 03:40:50
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وفاة إمرأة وإصابة شخص بمدينة حلب جراء انهيار بناء سكني مؤلف من 4 طوابق

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

توفيت إمرأة وأصيب شخص آخر بحي الصالحين في مدينة حلب جراء انهيار بناء سكني مؤلف من 4 طوابق .

وأفادت مصادر بقيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن إمرأة توفيت وأصيب شخص آخر تم إسعافه إلى المشفى فيما لايزال البحث جار عن آخرين تحت الأنقاض.

يشار إلى أن منطقة الصالحين بحلب من المناطق الشعبية والتي فيها الكثير من الأبنية المخالفة التي تعرضت لقذائف الإرهاب ما أدى لتضرر البيوت السكنية فيها بشكل كبير.

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التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

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