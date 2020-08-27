وفيات كورونا بأمريكا تجاوزت 184 ألفاً

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 184 ألف حالة اليوم وذلك بعد تسجيل إصابات متزايدة في بؤر للعدوى بعدة ولايات منها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.

وذكر موقع وورلد ميتر المتخصص في تتبع تطورات الفيروس حول العالم في أحدث إحصاء أن الولايات المتحدة سجلت 20 ألفاً و723 إصابة جديدة و475 وفاة ناجمة عن الفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 184 ألفاً و128 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات 6 ملايين و21 ألفاً و88 حالة وشفي من الفيروس 3 ملايين و321 ألفاً و663 شخصاً.

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