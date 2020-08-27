إخماد حريق طال أكثر من 100 دونم من الأعشاب اليابسة بريف السويداء
أخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي مساء اليوم حريقا واسعا طال أكثر من 100 دونم من الأعشاب اليابسة بين قريتي البثينة والحقف بريف محافظة السويداء الشمالي الشرقي.
وفي تصريح لمراسل سانا أشار آمر زمرة وحدة إطفاء شهبا كمال عامر إلى أنه تم اخماد الحريق بعد مؤازرة الوحدة من فوج إطفاء السويداء ومديرية الدفاع المدني والأهالي حيث استغرق اخماده أكثر من ثلاث ساعات نتيجة امتداده بفعل هبوب الرياح وكثافة الأعشاب اليابسة.
وشهدت محافظة السويداء خلال الموسم الحالي العديد من الحرائق التي طالت مساحات واسعة من الأشجار والمحاصيل الحقلية والاعشاب اليابسة.
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